La comunità di Comiso si prepara a vivere con profonda partecipazione i festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono della città, che da sempre rappresentano un momento di fede, tradizione e condivisione. L’arciprete rettore, il sacerdote Fabio Stracquadaini, nel suo messaggio alla comunità dei fedeli, ha invitato tutti a vivere la festa non solo come occasione di folklore, ma come un autentico cammino spirituale: “Celebrare San Biagio significa testimoniare il proprio essere cristiani non soltanto con le parole, ma con gesti concreti di solidarietà, autenticità e amore fraterno. È un percorso di crescita interiore che, con l’intercessione del nostro patrono, ci aiuta a fortificare la fede e a crescere sempre di più”.

Il programma dei festeggiamenti entra nel vivo da oggi, venerdì 3 luglio, con la celebrazione eucaristica alle 19 e, a seguire, alle 21, la serata di evangelizzazione “Una stella nella notte”, curata dal gruppo RnS di Comiso sul sagrato della chiesa Madre, un momento di preghiera e musica che unisce spiritualità e comunità. Domenica 5 luglio sarà dedicata alla preghiera e alla riflessione, con la celebrazione eucaristica alle 9, il Rosario e la coroncina di San Biagio alle 18,30, e la santa messa alle 19, in un clima di raccoglimento e devozione.

Uno dei momenti più attesi arriverà martedì 7 luglio, quando la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Durante la funzione, la comunità ringrazierà il Signore per il dono dei 25 anni di ordinazione sacerdotale di don Gino Ravalli, un anniversario che rappresenta un segno di fedeltà e servizio alla Chiesa.

L’arciprete Stracquadaini ha voluto sottolineare come ogni appuntamento sia pensato per accompagnare i fedeli in un percorso di fede condivisa: “Quest’anno il tradizionale ‘viaggio’ verso San Biagio assume un significato ancora più profondo: è il simbolo del nostro cammino spirituale, un invito a riscoprire la forza della comunità e la bellezza della preghiera”.

A sostenere la diffusione e la comunicazione degli eventi religiosi è Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che rinnova il proprio impegno nel supporto mediatico alle principali feste religiose del territorio. L’azienda, da tempo vicina alle iniziative culturali e spirituali della provincia, contribuisce alla valorizzazione delle tradizioni locali e alla promozione dei momenti di fede che uniscono le comunità.

“Siamo orgogliosi di affiancare la parrocchia e la città di Comiso in questa importante ricorrenza – ha dichiarato la direzione di Gali Group – Crediamo che la comunicazione e la condivisione siano strumenti fondamentali per mantenere vive le radici e i valori che ci legano alla nostra terra”. Con queste parole e con il fervore della comunità, Comiso si appresta a vivere giorni di intensa spiritualità e partecipazione, nel segno di San Biagio, guida e protettore della città.