Un uomo di circa 50 anni è morto nella mattinata di oggi nelle acque antistanti la spiaggia di Torre di Mezzo, in contrada Cannitello, nel territorio di Santa Croce Camerina.

L’uomo si trovava in mare nelle prime ore della giornata quando si è verificato l’accaduto. Al momento non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato da un improvviso malore o da un annegamento. Le condizioni del mare erano particolarmente avverse.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un cittadino italiano che si trovava in questi giorni nella zona, con ogni probabilità in vacanza.

Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, insieme a una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il decesso. Le verifiche delle autorità sono tuttora in corso.