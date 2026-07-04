I carabinieri della Stazione di Modica, insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria iblea un 34enne di origini marocchine, residente in città, gravemente indiziato di essersi impossessato di un’autovettura nel parcheggio di un noto supermercato modicano. Nei giorni scorsi, una giovane del posto si era recata in serata presso l’esercizio commerciale, lasciando la propria auto nell’area antistante l’ingresso. Al termine della spesa, la scoperta: il veicolo, che la donna aveva inavvertitamente lasciato con le chiavi inserite nel dispositivo di accensione, era stato asportato da ignoti. Scattata la denuncia, i carabinieri hanno avviato tempestivamente le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio. Dai filmati è stato individuato un uomo che, approfittando delle chiavi lasciate a bordo, si è introdotto nell’abitacolo ed è fuggito alla guida della macchina. Le ricerche, proseguite senza sosta, hanno permesso il giorno seguente ai militari dell’Aliquota Radiomobile di rintracciare l’auto rubata, parcheggiata nei pressi di corso Pertini. Durante il controllo, la pattuglia ha notato poco distante la stessa persona ripresa il giorno precedente dalle videocamere e, a seguito della perquisizione, ha trovato addosso all’uomo le chiavi del veicolo. La vettura è stata quindi restituita alla legittima proprietaria, mentre il 34enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria iblea e dovrà rispondere dell’ipotesi di furto. Il suo grado di responsabilità sarà valutato in sede giurisdizionale, come previsto dalla legge.