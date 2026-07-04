Giovanni Pluchino, figura conosciuta e stimata nel panorama dell’informazione iblea, decano dei giornalisti iblei, è morto oggi a Ragusa. Aveva 91 anni. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del giornalismo locale e tra quanti, negli anni, ne hanno apprezzato la professionalità, la discrezione e l’impegno civile.

Pluchino aveva costruito la sua carriera raccontando con rigore e sensibilità la vita della comunità iblea: la cronaca, le trasformazioni sociali, le storie delle persone comuni. Non era un giornalista “di vetrina”, ma un cronista di territorio, di quelli che conoscono le strade, le famiglie, le dinamiche profonde di una provincia complessa e vivace. Il suo lavoro per La Sicilia era riconosciuto per la precisione, la misura e la capacità di dare voce a chi spesso non ne ha.

Una lunga carriera da corrispondente, iniziata dal 1955. Era stato, inoltre, capo ufficio stampa dell’Amministrazione provinciale di Ragusa, fondatore e direttore della rivista bimestrale “La Provincia di Ragusa”.

Chi ha lavorato con lui ricorda un collega gentile, affidabile, mai sopra le righe: un professionista che considerava il giornalismo un servizio pubblico, prima ancora che un mestiere.

Alla famiglia il cordoglio sentito dell’Editore, della Redazione e dei collaboratori del Giornale Ibleo.