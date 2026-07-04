La Polizia di Stato di Vittoria ha dato esecuzione a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania Penali, nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Il provvedimento scaturisce dalle diverse violazioni accertate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria che hanno sottoposto il sottoposto ai domiciliari a diversi controlli.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena residua definitiva di 3 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.