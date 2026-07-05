Un anziano agricoltore di Ispica ha deposto in aula alla prima udienza del processo penale dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, che vede imputati due coniugi di 50 e 64 anni, accusati di averlo raggirato, e un 46enne che avrebbe svolto il ruolo di “sensale”, presentando la coppia alla vittima, costituitasi parte civile.

La vicenda risale a molti anni fa, quando l’uomo affidò i risparmi di una vita a un sedicente operatore finanziario che poi scomparve con il denaro. Una storia che sembra uscita dalle indagini del commissario Montalbano.

Nel tentativo di recuperare il patrimonio perduto, l’agricoltore si lasciò convincere da un “amico” che gli presentò i due come la “soluzione a tutti i suoi problemi”.

Secondo l’accusa, i coniugi avrebbero iniziato a sottrarre all’anziano somme mensili variabili dai 400 a oltre 1.000 euro, giustificate come spese legali e compensi a fantomatici avvocati, fino a coinvolgerlo, con l’inganno, come garante di un prestito contratto dal 50enne: rate che l’uomo sta tuttora pagando.

Ridotto sul lastrico dopo un ulteriore “buco” di 75.000 euro, l’agricoltore ha denunciato la doppia truffa subita, circostanza che ha portato al rinvio a giudizio dei due coniugi — lui con precedenti specifici, lei incensurata — e del 46enne, anch’egli con precedenti, che avrebbe favorito l’incontro con la vittima.