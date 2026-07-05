Attimi di puro terrore hanno attraversato Marina di Ragusa nella notte tra sabato e domenica, quando un’auto ha imboccato le vie del centro turistico ignorando l’alt degli agenti impegnati nei controlli serali. Il veicolo, invece di fermarsi, ha accelerato zigzagando tra altre macchine e sfiorando decine di persone che stavano passeggiando nella zona pedonale, affollatissima in questo periodo estivo.

Secondo le prime ricostruzioni, la manovra spericolata avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia: famiglie, giovani e turisti si sono ritrovati a pochi metri da un’auto fuori controllo, costretti a scansarsi all’ultimo istante. Un episodio che richiama alla mente quanto accaduto pochi giorni fa in piazza Duca degli Abruzzi, dove un altro mezzo aveva violato le regole di accesso all’area pedonale, seminando panico.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine serrata. Gli operatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso compiuto dal veicolo, nella speranza di individuare la targa e ricostruire con precisione la dinamica. L’automobilista, una volta identificato, dovrà rispondere di una serie di reati legati alla fuga, alla mancata ottemperanza ai controlli e alla messa in pericolo della pubblica incolumità.

La comunità locale, già scossa dai recenti episodi, chiede maggiore vigilanza e interventi più incisivi per garantire sicurezza in una frazione che, soprattutto nei weekend estivi, diventa uno dei poli più frequentati della costa iblea.