Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto ai reati da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, che ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare nelle fasce serali e notturne. Nel corso di un’attività di vigilanza, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti in contrada Macconi, ad Acate, dopo la segnalazione di un uomo che, presumibilmente in stato di ebbrezza, importunava i passanti, ostacolando il normale transito di pedoni e veicoli e lanciando bottiglie di vetro a bordo strada. All’arrivo della pattuglia, l’uomo, con in mano una bottiglia di vino, si è dato alla fuga a piedi.

È stato inseguito e bloccato anche grazie al supporto di un equipaggio della Stazione Carabinieri di Acate, nel frattempo fatto convergere sul posto. Identificato in un 41enne di origini marocchine, ha continuato a creare turbative, ponendo in essere condotte finalizzate a eludere il controllo e tentando più volte la fuga. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una cesoia da potatura della lunghezza complessiva di 18 centimetri, che è stata sequestrata. Condotto in caserma e concluse le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto per “resistenza a pubblico ufficiale” e “possesso di oggetti atti a offendere” e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, associato alla casa circondariale iblea. Il suo grado di responsabilità sarà accertato nel corso del procedimento penale che verrà instaurato, come previsto dalla legge.