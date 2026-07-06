Modica da questa mattina è stretta nella morsa del traffico, con rallentamenti e code che hanno paralizzato gli spostamenti da e verso il centro cittadino. La causa è l’avvio dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza sul Ponte Guerrieri , intervento definito “indifferibile” dall’Anas e inserito nel piano di manutenzione già programmato sulle principali arterie della zona.

Il cantiere è stato aperto alle prime ore del giorno e ha immediatamente modificato la viabilità: il transito sul ponte è regolato a senso unico alternato tramite impianto semaforico, una misura necessaria per consentire le operazioni tecniche ma che sta generando pesanti ripercussioni sulla circolazione. Le auto procedono a passo d’uomo e le code, già lunghe in mattinata, si sono estese rapidamente nelle ore di punta, coinvolgendo anche le vie di accesso ai quartieri limitrofi.

La durata prevista dei lavori è di tre settimane. Anas ha assicurato che cercherà di limitare quanto più possibile i disagi agli automobilisti, ma le previsioni parlano comunque di rallentamenti significativi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza. La situazione è stata definita “caotica” da diversi residenti e pendolari, che segnalano tempi di percorrenza raddoppiati e difficoltà nel raggiungere scuole, uffici e attività commerciali.

Il Ponte Guerrieri, snodo fondamentale per la mobilità modicana, è spesso al centro delle criticità legate al traffico: ogni intervento strutturale su questa infrastruttura si ripercuote inevitabilmente sull’intero sistema viario cittadino. L’amministrazione comunale invita alla prudenza e consiglia, quando possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi per alleggerire la pressione sulla zona.

Modica si prepara dunque a tre settimane complicate, con la speranza che i lavori possano procedere senza ulteriori imprevisti e che la città riesca a gestire un periodo che si preannuncia particolarmente difficile per la circolazione.