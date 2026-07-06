Proseguono con grande partecipazione le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine a Ragusa, organizzate dal Santuario dei carmelitani scalzi. Le iniziative del fine settimana hanno confermato il valore spirituale e sociale di una festa che unisce fede, cultura e comunità.

Sabato scorso, la serata “Sapori senza confini” ha trasformato piazza Carmine in un luogo di incontro e fraternità. L’evento, curato dall’associazione Gas Il Melograno, ha proposto una cena condivisa di comunità aperta a tutti, con la partecipazione di famiglie provenienti da Albania, Etiopia, Tunisia e Pakistan. Ogni gruppo ha portato una pietanza tipica del proprio Paese o della tradizione locale, creando un mosaico di sapori e culture. La musica del Duo Area 22 ha accompagnato la serata, rendendo l’atmosfera ancora più festosa e inclusiva: un momento di autentica amicizia e dialogo interculturale.



Ieri, dopo le celebrazioni eucaristiche guidate da padre Gianni Iacono ocd e dal diacono don Giuseppe Bottone, la piazza si è animata con lo spettacolo “Risate sotto l’albero”, curato dall’associazione teatrale Quelli del Circolo. Sotto la regia di Giorgio Gurrieri, il pubblico ha assistito a una serie di sketch brillanti che hanno portato sorrisi e leggerezza nel cuore della festa, confermando il legame tra spiritualità e cultura popolare.

Le celebrazioni proseguiranno oggi, lunedì 6 luglio, con il pellegrinaggio dell’Unitalsi della sottosezione di Ragusa. Alle 17,30 è prevista l’accoglienza dei malati accompagnati dai volontari, seguita dal Santo Rosario e dalle Litanie Lauretane animate dall’Unitalsi. Alle 18,30 la santa messa sarà presieduta da don Giuseppe Iacono, cappellano dell’ospedale Giovanni Paolo II. La serata si concluderà alle 19,15 con l’Agape fraterna in piazza Carmine, animata dai Clown Dottori dell’associazione Ci Ridiamo Su. Martedì 7 luglio sarà dedicato alla solennità della Dedicazione della chiesa. Alle 18 si terrà il Santo Rosario e l’inizio della Novena alla Madonna del Carmine, seguito alle 18,30 dalla santa messa presieduta da don Corrado Garozzo con la partecipazione delle comunità parrocchiali Ss. Salvatore e Angelo Custode. Alle 19,30 è in programma la conferenza del prof. Giorgio Flaccavento, dedicata all’ottantesimo anniversario dei Carmelitani scalzi a Ragusa (1946, 29 settembre, 2026) un momento di riflessione sulla rinascita spirituale della città e sull’eredità di suor Giovanna della Croce (1865-1951). Sempre martedì, alle 20,30, la proiezione del documentario su Carmelo Cappello “Il volo di Icaro”, con l’introduzione di Carmelo Arezzo, presidente della fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa e i responsabili della regia e dei testi, Vincenzo Cascone e Andrea Guastella. Un calendario che intreccia fede, solidarietà e cultura, segno di una comunità viva e accogliente.