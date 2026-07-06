La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato in flagranza due uomini di 38 e 22 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione in concorso tra loro.

Nel corso delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa, gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 7.000 euro in contanti e numerosi gioielli in oro. Espletate le formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti alla Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’ambito della stessa attività investigativa, sono state denunciate a piede libero due donne, di 55 e 24 anni, anch’esse ritenute coinvolte nella vicenda.