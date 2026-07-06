Dopo la partecipata serata di evangelizzazione “Una stella nella notte”, svoltasi venerdì scorso sul sagrato della basilica di Santa Maria delle Stelle, i festeggiamenti in onore di San Biagio proseguono con un ricco calendario di appuntamenti che unisce spiritualità, cultura e tradizione popolare. L’iniziativa, curata dal gruppo RnS “Sacro Cuore” di Comiso, ha offerto un intenso momento di preghiera comunitaria e riflessione, animato da padre Crescenzio Mucia, che ha saputo coinvolgere i presenti in un clima di profonda partecipazione e raccoglimento.

Il programma entra ora nel vivo con le celebrazioni dal 7 all’11 luglio. Domani, martedì 7 luglio, la santa messa delle 19 sarà presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, occasione speciale per ringraziare il Signore nel 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Gino Ravalli. Mercoledì 8 luglio seguirà la presentazione del libro di Daniela Baionetta, “Costruire la casa – Il magistero di don Antonio Baionetta”, un momento di approfondimento spirituale e culturale. Venerdì 10 luglio, la chiesa di San Biagio ospiterà la “Serata eucaristica”, alle 20,30, promossa dagli Adoratori della cappella dell’adorazione perpetua, preludio alla vigilia della festa di sabato 11 luglio, che vedrà il tradizionale scampanio festoso e, a partire dalle 17,30, il giro del corpo bandistico “Kasmeneo” per le vie della città e la suggestiva raccolta del frumento e del pane con i carretti siciliani, simbolo di devozione e identità locale. Quest’anno, i festeggiamenti godono del supporto mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà sempre attenta alle iniziative a sfondo religioso e culturale del territorio, che contribuisce alla diffusione e valorizzazione delle manifestazioni di fede in questo caso della comunità comisana.