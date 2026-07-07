Ancora da chiarire l’esatta dinamica del gravissimo episodio avvenuto questa sera a Comiso, lungo corso Ho Chi Min (nella foto sotto di Assenza), nei pressi di una banca e di una farmacia. Secondo le prime informazioni al vaglio degli investigatori, un 50enne con problemi psichici avrebbe tentato di uccidere l’anziana madre all’interno di un’abitazione. Subito dopo, in circostanze che restano oggetto di approfondimento, si sarebbe lanciato dal terzo piano dello stabile, a quanto pare perché credeva di averle tolto la vita.

La scena, drammatica e complessa, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, mentre la Polizia del commissariato di Comiso e i Carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Indagano, nello specifico, gli agenti del commissariato di Comiso.

Madre e figlio sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Vittoria, dove i sanitari stanno cercando di stabilizzarne le condizioni, descritte come estremamente critiche. Il 50enne è in serio pericolo di vita. Si sta valutando la possibilità di trasferirli tramite elisoccorso al Cannizzaro di Catania, qualora le condizioni cliniche lo richiedessero.

La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi e resta al centro dell’attenzione degli inquirenti, che stanno lavorando per definire con esattezza la successione dei fatti e le motivazioni che avrebbero portato al tragico gesto. L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti e garantire la sicurezza.