Incidente autonomo questa mattina, intorno alle 8, lungo la SP85 Scoglitti–Santa Croce Camerina, nel territorio di Ragusa, nei pressi dell’incrocio di contrada Passo Marinaro. Un giovane motociclista ha perso il controllo della sua moto, finendo contro il guard-rail. L’impatto, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi: il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove le sue condizioni sono risultate buone.

Si tratta del secondo episodio in poche settimane lungo lo stesso tratto di strada, già teatro di un altro incidente che aveva coinvolto una moto con due persone a bordo. Un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza della SP85, una via di collegamento molto frequentata, ma spesso segnata da velocità elevate e curve insidiose.

L’accaduto richiama ancora una volta l’importanza di guidare con prudenza, adeguando la velocità alle condizioni del traffico e dell’asfalto, soprattutto nei tratti extraurbani dove la distrazione può trasformarsi in pericolo.