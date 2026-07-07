L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha vissuto una giornata di intensi e proficui incontri istituzionali, confermando la volontà del Consiglio di rafforzare il dialogo con gli Enti e di avvicinare sempre di più l’attività degli iscritti alla Pubblica amministrazione. La delegazione dell’Ordine, guidata dal presidente Michelangelo Aurnia, dalla vicepresidente Tiziana Vitale e dal segretario Sergio Cassisi, ha preso parte a due tavoli di confronto con i vertici provinciali di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Inps, ottenendo risultati immediati che avranno ricadute concrete sul lavoro quotidiano dei professionisti.

Nel corso dell’incontro con il direttore provinciale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Vincenzo Parlato, è stata registrata un’ampia disponibilità alla collaborazione. L’Ordine ha ottenuto l’impegno alla trasmissione agli iscritti di indirizzi e-mail e Pec dedicati, che consentiranno un’interlocuzione diretta con gli uffici, riducendo tempi e passaggi intermedi. Sono state inoltre fornite importanti note operative relative alla rottamazione-quinquies, utili a sciogliere le criticità emerse sul ricalcolo delle rateizzazioni, tema particolarmente sentito dai professionisti.

Un successivo e cordiale confronto con il direttore provinciale Inps, Saverio Giunta (nella foto sopra), ha confermato la stessa apertura alla risoluzione dei nodi operativi, con un focus specifico sul comparto agricolo, settore che nel territorio ibleo rappresenta una componente essenziale del tessuto produttivo. L’Ordine ha registrato una forte disponibilità a intervenire sulle problematiche segnalate dai commercialisti, con l’obiettivo di rendere più fluido il rapporto tra professionisti e istituto previdenziale.

Per consolidare ulteriormente questa sinergia, è già stato programmato un nuovo incontro a settembre, aperto all’intera categoria, che consentirà di proseguire il confronto in maniera strutturata e continuativa. Accanto ai vertici dell’Ordine, hanno partecipato ai tavoli i delegati d’area che seguiranno da vicino i nuovi canali di interlocuzione: la dottoressa Pina Bommaci, consigliera delegata ai rapporti con l’Inps, e il dottor Carmelo Frasca, consigliere delegato ai rapporti con Agenzia delle Entrate-Riscossione. La loro presenza conferma l’impegno del Consiglio nel presidiare con continuità i rapporti istituzionali e nel garantire agli iscritti strumenti più rapidi ed efficaci per affrontare le pratiche quotidiane. «Continuiamo a lavorare per accorciare le distanze tra professionisti e Pubblica Amministrazione – afferma il presidente Aurnia – perché un dialogo diretto e costruttivo con gli Enti è fondamentale per migliorare la qualità del lavoro dei colleghi e per offrire risposte più tempestive alle esigenze del territorio». L’Ordine ribadisce così la propria linea d’azione: costruire una rete di collaborazione stabile, moderna e funzionale, capace di sostenere la categoria e di rendere più efficiente l’intero sistema dei servizi professionali.