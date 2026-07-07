Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, lungo viale Primo Maggio a Scicli. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un’autovettura e uno scooter condotto da un giovane. L’impatto è stato violento e ha richiamato immediatamente l’attenzione dei residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo rimasto ferito, prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero serie, ma non si conoscono ancora ulteriori dettagli sul quadro clinico.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.