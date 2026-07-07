Un cittadino di Modica segnala una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più preoccupante sul viadotto Guerrieri, dove sono in corso i lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Oltre ai rallentamenti e alle lunghe code che caratterizzano le ore di punta, ciò che desta maggiore allarme sono i comportamenti pericolosi di alcuni automobilisti e mezzi pesanti, che ignorano il semaforo del senso unico alternato e attraversano il viadotto con il rosso, mentre altri veicoli stanno transitando regolarmente con il verde.

Secondo la testimonianza raccolta, questi episodi si ripetono quotidianamente e rappresentano un rischio concreto per la sicurezza degli utenti della strada. Il cittadino sottolinea come la situazione, già complessa per via dei lavori, venga aggravata da chi non rispetta la segnaletica, trasformando un tratto regolato in un potenziale punto critico per incidenti frontali.

Da qui la richiesta di un intervento tempestivo, con un maggiore controllo della viabilità nelle fasce orarie più trafficate. L’appello è rivolto alla Polizia Locale, affinché garantisca una presenza costante sul posto, scoraggiando comportamenti irresponsabili e assicurando il rispetto delle regole durante tutta la durata dei lavori.

Una segnalazione che riflette il malcontento e la preoccupazione di molti residenti e pendolari, e che riporta al centro dell’attenzione la necessità di una gestione più rigorosa della circolazione in uno dei punti nevralgici della viabilità modicana.