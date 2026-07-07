La Polizia di Stato di Vittoria, nel corso di mirate attività di controllo del territorio, ha denunciato a piede libero un diciannovenne per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della città, è scaturita da una perquisizione personale durante la quale il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, lungo complessivamente 16 centimetri, con lama di 7 centimetri. L’arma è stata sottoposta a sequestro e la denuncia è stata trasmessa all’Autorità giudiziaria.