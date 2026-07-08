Resta in gravi condizioni all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria la 80enne aggredita in casa nella prima serata di martedì scorso dal figlio cinquantenne, che subito dopo si è gettato nel vuoto, morendo poco dopo a Comiso. L’uomo, secondo quanto emerge, soffriva da tempo di seri disturbi psichiatrici. Le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, indicano che il cinquantenne avrebbe colpito l’anziana madre nella loro abitazione e, immediatamente dopo, si sarebbe lanciato da un’altezza rilevante. Entrambi erano stati trasportati in codice rosso al nosocomio di Vittoria, dove i medici hanno tentato di stabilizzarli.

Per il figlio, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero. La donna, gravemente ferita, rimane in condizioni critiche. Stando alle testimonianze dei vicini, i genitori — il padre è scomparso alcuni anni fa — avrebbero più volte subito aggressioni e violenze da parte del figlio, episodi che nel tempo avevano richiesto interventi, segnalazioni e tentativi di gestire una situazione familiare estremamente complessa. La polizia del Commissariato di Comiso è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.