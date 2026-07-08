Cultura, arte e memoria si sono fuse in un unico grande abbraccio collettivo durante la manifestazione promossa da Cna Pensionati Ragusa, nei giorni scorsi, al teatro Don Bosco del capoluogo ibleo. L’evento ha celebrato il legame profondo tra il mondo dell’artigianato e il tessuto sociale ibleo, regalando al pubblico una serata ricca di intense emozioni, musica d’autore e solenni riconoscimenti. Il cuore pulsante dell’evento è stato l’omaggio a Paolino Gambuzza, storico dirigente della Cna e di Cna Pensionati. Artigiano di professione ma con una profonda formazione musicale giovanile, Gambuzza ha saputo tradurre in note e spartiti la propria passione e sensibilità artistica. Le sue composizioni, scritte nel corso degli anni, sono state interpretate magistralmente da un’orchestra di sei elementi diretta dal maestro Gianluca Abbate. Le esecuzioni musicali sono state impreziosite dalla voce della cantante Alessia Pallavicino e dall’intervento dell’attore Marcello Sarta, che hanno saputo regalare alla platea momenti di grandissima intensità artistica, sotto la conduzione attenta della giornalista Valentina Frasca.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di profonda gratitudine istituzionale e di memoria storica. Cna Pensionati Ragusa ha infatti consegnato gli attestati di merito ad associati ed ex dirigenti che si sono distinti per l’impegno e il prezioso contributo offerto alla crescita del sistema associativo locale. I riconoscimenti sono andati a Giuseppina Lorefice Basile di Santa Croce Camerina, Giorgio Di Raimondo di Modica e Antonino Cirmi di Monterosso Almo. Un momento particolarmente toccante della serata è stato dedicato alla consegna dei premi alla memoria, volti a ricordare figure indimenticate del territorio come Giuseppe Zago di Comiso, Vincenzo Garofalo di Ispica, Salvatore Gennuso di Scicli, Giuseppe Biundo di Vittoria e Antonino Cavallo di Ragusa. Un ulteriore e speciale riconoscimento è stato conferito proprio a Paolino Gambuzza per la sua duplice veste di dirigente e artista, oltre che a Giuseppe Distefano, presidente territoriale della Cna Pensionati di Ragusa.

A fare gli onori di casa e ad accogliere gli ospiti sono stati il presidente Giuseppe Distefano e Giovanni Brancati, segretario territoriale della Cna Pensionati di Ragusa. L’alto valore dell’iniziativa è stato sottolineato dalla massiccia presenza dei vertici nazionali, regionali e locali del sistema Cna, insieme a numerose autorità civili del comprensorio. Tra i partecipanti di rilievo Mario Pagani, segretario nazionale Cna Pensionati, Raimondo Augello e Mario Filippello, rispettivamente presidente e segretario regionale Cna Pensionati, Giampaolo Roccuzzo, presidente territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, segretario territoriale Cna Ragusa, e Donatella Cutello, responsabile servizi economici e finanziari Cna Ragusa. Le istituzioni locali hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all’evento grazie agli interventi di Gianni Giuffrida, vicesindaco di Ragusa, Giuseppe Causarano, vicesindaco di Scicli, e Salvatore Pagano, sindaco di Monterosso Almo. La serata si è conclusa con il plauso unanime dei presenti, confermando come la Cna Pensionati continui a rappresentare un patrimonio prezioso di valori, cultura e memoria per l’intera comunità e per il territorio.