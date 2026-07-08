Un incendio particolarmente pericoloso ha interessato nelle ultime ore la Ss 514, all’altezza di contrada Dicchiara, nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno richiesto l’intervento immediato del Gruppo Alfa di Protezione civile della Regione Siciliana, operativo proprio a Chiaramonte, che è arrivato sul posto in pochi minuti per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area.

La situazione si è presentata sin da subito complessa: il rogo si è sviluppato in una zona adiacente alla carreggiata, creando disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Il personale del Gruppo Alfa ha lavorato con rapidità e coordinazione, evitando che le fiamme potessero avvicinarsi ulteriormente alla strada o alle aree rurali circostanti.

L’intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio e di ridurre il rischio di propagazione. La Protezione civile ha inoltre monitorato la zona per diverse ore, verificando eventuali riprese del fuoco e garantendo la sicurezza degli automobilisti.

L’episodio si inserisce in una serie di roghi che, negli ultimi giorni, stanno interessando varie aree della provincia, complici le alte temperature e la presenza di sterpaglie. Il lavoro del Gruppo Alfa, ancora una volta, si conferma fondamentale nel presidio del territorio e nella gestione delle emergenze.