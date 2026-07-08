Attimi di forte tensione nel pomeriggio di ieri in via Vittorio Veneto, a Modica, dove un episodio iniziato con un presunto furto all’interno di un supermercato ha creato apprensione tra cittadini e commercianti. Secondo le prime informazioni raccolte, un giovane, che sarebbe probabilmente residente in un comune limitrofo, è entrato nel supermercato e si sarebbe impossessato di due bottiglie di birra, uscendo dall’esercizio commerciale senza pagarle.

Una volta all’esterno, il giovane avrebbe infranto una delle bottiglie sull’asfalto, iniziando poi a inveire contro alcuni ragazzi presenti nella zona. La situazione è rapidamente degenerata, dando origine a momenti di tensione e preoccupazione tra i numerosi passanti. Per evitare possibili conseguenze e garantire la sicurezza di clienti e dipendenti, il personale del supermercato ha deciso di chiudere a chiave l’ingresso principale, rimanendo all’interno del locale fino a quando la situazione non è tornata sotto controllo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno riportato la calma non senza difficoltà, riuscendo a sedare gli animi ed evitare che l’episodio sfociasse in conseguenze più gravi. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’identità del giovane coinvolto né sulla sua effettiva provenienza. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, tornando ad alimentare il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di garantire maggiore tutela nelle aree più frequentate della città.