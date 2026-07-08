Proseguono con grande adesione i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a Ragusa, un calendario che intreccia preghiera, cultura e solidarietà. Lunedì scorso si è svolto il pellegrinaggio dell’Unitalsi, sottosezione di Ragusa: i malati, accolti dai volontari, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono, cappellano dell’ospedale Giovanni Paolo II. La serata si è chiusa con l’agape fraterna in piazza Carmine, animata dai clown dottori dell’associazione Ci Ridiamo Su, in un clima di condivisione e fraternità che ha ben interpretato lo spirito della ricorrenza.

Ieri, nella giornata dedicata alla solennità della Dedicazione della chiesa, è stata inaugurata la novena alla Madonna del Carmine con il Rosario e la Santa Messa presieduta da don Corrado Garozzo, insieme alle comunità parrocchiali del Ss. Salvatore e dell’Angelo Custode. A seguire, la conferenza del prof. Giorgio Flaccavento per l’ottantesimo anniversario della presenza dei Carmelitani Scalzi a Ragusa ha offerto un momento di riflessione sulla rinascita spirituale della città e sull’eredità di Suor Giovanna della Croce. La serata è poi proseguita con la proiezione del documentario “Il volo di Icaro”, dedicato a Carmelo Cappello, figura simbolo della cultura e dell’impegno civile ragusano.

L’iniziativa, introdotta da Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa, e dai responsabili della regia e dei testi Vincenzo Cascone e Andrea Guastella, ha proposto una meditazione intensa sul valore del coraggio e della libertà, temi affini alla spiritualità del Carmine e alla storia cittadina. «Questi giorni rappresentano un tempo di grazia e di comunità, in cui la devozione alla Madonna del Carmine si traduce in gesti di fede, cultura e fraternità. È bello vedere Ragusa partecipare con entusiasmo, segno di una tradizione che continua a vivere nel cuore dei ragusani», ha sottolineato il priore del santuario, padre Gianni Iacono ocd.

Per oggi, mercoledì 8 luglio, il programma prevede alle 18 il Santo Rosario e la Novena della Madonna del Carmine; alle 18.30 la Santa Messa sarà presieduta da don Giovanni Filesi con la partecipazione della comunità parrocchiale di San Pier Giuliano Eymard. Alle 21 spazio alla cultura popolare con “Agorà”, recital teatrale-musicale di racconti e canti della tradizione ragusana interpretato da Giosè e Fernando Chessari, con le voci di Carmela Cascone e Gianfranco Chessari.

Domani, giovedì 9 luglio, alle 18 si terranno il Rosario e la Novena; alle 18.30 la Messa sarà celebrata da don Antonio Cascone con la comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo. La giornata si concluderà alle 21 con la commedia in due atti “Una scelta per la vita”, portata in scena dalla compagnia Teatro in Famiglia, per un momento che unisce riflessione e intrattenimento, fede e arte. «La festa della Madonna del Carmine è un’occasione per riscoprire la bellezza della comunità e la forza della preghiera condivisa. Ogni incontro, ogni gesto, ogni parola di questi giorni è un segno di speranza e di rinnovamento spirituale», ha ricordato padre Gianni Iacono.