Si è svolto lo scorso 27 giugno, nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa, il convegno nazionale “La scoliosi: innovazioni ed evidenze scientifiche”, promosso con il patrocinio dell’Asp di Ragusa. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto tra specialisti provenienti da diverse realtà italiane e dalla provincia di Ragusa, riuniti per approfondire le più recenti acquisizioni scientifiche nella diagnosi e nel trattamento della scoliosi.

L’evento è stato aperto dal direttore scientifico del convegno, il dottor Floridia, e ha visto gli interventi del dottor Crusco, del dottor Corigliano, del dottor Antonio D’Amanti, del professor Carmelo D’Amanti, del dottor Carbone, della dottoressa Giuseppina Cacciatore, del dottor Pietro Cunsolo e del dottor Paolo De Maio. A moderare i lavori sono stati la professoressa Enza Padua, il dottor Giovanni Arcidiacono e il dottor Salvatore Gangarossa.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento al direttore generale dell’Asp di Ragusa, dottor Giuseppe Drago, al direttore sanitario dell’Asp, dottoressa Sara Lanza, e al presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, dottor Roberto Zelante, per il sostegno offerto alla realizzazione dell’iniziativa.

Nel corso della giornata sono stati affrontati i principali aspetti legati alla scoliosi, dall’incidenza della patologia sul territorio nazionale e locale alle diverse tipologie cliniche, fino agli approcci terapeutici più innovativi oggi disponibili. Particolare attenzione è stata dedicata alla metodica sviluppata dal professor Carmelo D’Amanti, già oggetto di approfondimento in master universitari di Posturologia e illustrata attraverso pubblicazioni scientifiche presenti su banche dati e riviste specialistiche internazionali, tra cui PubMed, ResearchGate ed European Journal of Translational Myology.

Durante il confronto è stato evidenziato come tale approccio miri a favorire una più rapida riduzione della curva scoliotica rispetto ai tradizionali percorsi di ginnastica posturale, con l’obiettivo di accompagnare una crescita più armonica dei giovani pazienti, ridurre i tempi di trattamento e migliorare la qualità della vita, con possibili ricadute positive anche sotto il profilo dell’ottimizzazione delle risorse sanitarie.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione di professionisti sanitari dell’Asp di Ragusa e di liberi professionisti provenienti da tutta la Sicilia, confermando il forte interesse della comunità scientifica verso un tema di grande rilevanza clinica. Il convegno si è concluso con una tavola rotonda dedicata all’approccio scientifico alla scoliosi e ha consentito ai partecipanti di conseguire cinque crediti ECM.