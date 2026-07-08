I carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno denunciato a piede libero un 36enne, originario di Vittoria e residente in Brianza, con lievi precedenti per reati contro la persona, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e lesioni personali provocate con il loro utilizzo. L’attività investigativa dell’Arma è scaturita da un intervento notturno delle pattuglie presso la più rinomata discoteca del litorale ibleo, dopo la chiamata al 112 di un giovane cliente rimasto ferito in seguito a un acceso diverbio con alcuni coetanei. I militari, giunti tempestivamente, hanno prestato assistenza alla vittima e avviato gli accertamenti, riscontrando una profonda ferita da arma da taglio, verosimilmente una lametta, che lo aveva colpito all’arcata sopraccigliare al culmine di una lite per futili motivi, esplosa all’interno del locale.

Il giovane è stato soccorso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni, necessari per la guarigione delle lesioni suturate. L’escussione dei presenti e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, interne ed esterne al club, hanno consentito ai Carabinieri di individuare il presunto autore, poi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. L’uomo dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e di porto di oggetto atto a offendere. Il grado di responsabilità dell’odierno indagato sarà valutato in sede giurisdizionale, nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla normativa vigente.