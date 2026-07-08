La città di Vittoria si prepara a vivere un momento di profonda commozione e raccoglimento nel settimo anniversario della scomparsa di Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti la cui vita fu tragicamente spezzata nel luglio del 2019.

La Santa Messa di commemorazione si terrà sabato 11 luglio alle ore 19, nella Basilica di San Giovanni Battista, dove familiari, amici e cittadini si riuniranno per ricordare i due bambini con affetto e preghiera.

Nell’immagine diffusa in questi giorni, i sorrisi di Alessio e Simone accompagnano un messaggio semplice e toccante: i genitori, la sorellina Azzurra, il fratello, i nonni, gli zii e tutti i parenti condividono con la città di Vittoria il loro ricordo vivo, invitando chiunque li porti nel cuore a farlo “attraverso un fiore e un gesto semplice”.

Un invito che racchiude il senso più autentico di questa commemorazione: la memoria come atto d’amore e di comunità.

La tragedia dei cuginetti D’Antonio, avvenuta in via IV Novembre, segnò profondamente la coscienza collettiva e diede impulso a una riflessione sulla sicurezza stradale e sul rispetto della vita. Da allora, ogni anno, Vittoria rinnova il proprio abbraccio alla famiglia e ribadisce il valore della solidarietà e della responsabilità civile.

Sabato sera, nella chiesa di San Giovanni Battista, la città si stringerà ancora una volta attorno ai familiari di Alessio e Simone, in un momento di fede e di ricordo che unisce generazioni e sensibilità diverse.

Due sorrisi che continuano a illuminare il cuore di Vittoria.