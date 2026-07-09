I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Ragusa Principale hanno arrestato un 29enne di origini tunisine, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Resta elevata l’attenzione dell’Arma iblea sul contrasto mirato allo smercio di droga.

Le pattuglie, impegnate nel monitoraggio del centro storico del capoluogo, hanno notato la presenza di volti nuovi e alcuni movimenti ritenuti sospetti.

Al termine di specifici servizi di osservazione, i carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Colonnello Umberto Maddalena, dove dimorava un giovane tunisino irregolare sul territorio nazionale.

Durante la perquisizione domiciliare sono state rinvenute diverse tipologie di sostanze, occultate tra i mobili e nel frigorifero: sequestrati 250 grammi di cocaina, 700 grammi di hashish e alcune pasticche di MDMA per un peso complessivo di 6 grammi.

Secondo le stime, lo spaccio al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 20.000 euro.

Alla luce di quanto accertato, il 29enne è stato tratto in arresto in flagranza per la detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di stupefacenti.

Espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Ragusa e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea.

La posizione dell’indagato sarà valutata in sede giurisdizionale, nel rispetto della presunzione di innocenza prevista dalla legge.