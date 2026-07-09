Il Modica Calcio ha messo a segno un colpo di mercato di primo piano per rinforzare il reparto offensivo, ufficializzando l’arrivo dell’attaccante argentino Nacho Pierce, reduce da un’annata esaltante.
Nella stagione 2025-26 Pierce è stato il perno del Kamarat nel campionato di Eccellenza Sicilia, girone A.
La scelta della dirigenza rossoblù è sostenuta da numeri eloquenti: il centravanti ha concluso l’ultimo campionato da capocannoniere assoluto con 16 reti siglate nella stagione regolare.
Con questo innesto, il Modica si assicura un finalizzatore di comprovata efficacia, chiamato a trascinare la squadra a suon di gol e ad alimentare le ambizioni della tifoseria in vista del prossimo campionato.