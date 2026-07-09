Nel quadro dei controlli notturni predisposti per contrastare il fenomeno delle “fumarole”, una pattuglia della Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è intervenuta intorno alle 4.30 in contrada Mendolilla, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Comiso, sorprendendo l’abbruciamento illecito di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui cassette in legno e in plastica e altri materiali da imballaggio. Gli agenti hanno identificato il presunto responsabile, un uomo di 38 anni, e hanno proceduto agli atti per il suo deferimento all’Autorità giudiziaria (foto Franco Assenza).