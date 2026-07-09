La SuperConveniente Virtus Ragusa annuncia la conferma di Francesco Piscetta, ala classe 2002, che vestirà la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. Per il giocatore piemontese sarà il quarto campionato con la Virtus, a conferma di un legame ormai consolidato con l’ambiente ragusano.

Nato a Borgomanero, Piscetta è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del College Borgomanero, completando tutto il percorso fino alle categorie senior. Dopo l’esperienza ad Arona, in Serie C Silver, è tornato al College contribuendo alla promozione della squadra dalla C Silver alla Serie B. Nel giugno del 2022 è arrivato per la prima volta a Ragusa in occasione delle Finali scudetto Under 19: un passaggio che ha anticipato il suo approdo stabile in Sicilia nella stagione 2023/24.

Nell’ultimo campionato di Serie B Interregionale, Piscetta ha offerto un contributo sempre più importante nelle rotazioni, chiudendo la stagione con 6,4 punti e 3,9 rimbalzi di media in 15 minuti di utilizzo, con il 62,2% al tiro da due. Numeri che raccontano una crescita evidente, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni e di una maturazione costante.

Giocatore sempre più affidabile, Piscetta è migliorato sotto molti aspetti: soprattutto nella capacità muoversi con i tempi giusti, attaccare bene gli spazi e farsi trovare pronto dai compagni. Alla presenza fisica e all’intensità ha aggiunto maggiore continuità, confermando anche una mano educata vicino a canestro.

“Essere stato riconfermato per un altro anno – dice Piscetta – è un onore per me, soprattutto per la città di Ragusa, che mi ha dato tanto, e per i tifosi, che mi hanno sempre sostenuto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione: l’obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità sia personale che di squadra”.