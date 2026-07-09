Si è svolta questa mattina, alle 10,30, nella chiesa del Monastero delle Carmelitane Scalze di Ragusa, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Giuseppe La Placa in suffragio di Pietro Barba e Giovanna Florena, genitori della Beata Maria Candida dell’Eucaristia (foto Salvo Bracchitta).

L’arrivo delle spoglie mortali, accompagnate in corteo fino al monastero, è avvenuto ieri poco dopo le 13.30, accolto da un clima di raccoglimento e devozione. La comunità carmelitana, insieme ai fedeli presenti, ha voluto rendere omaggio a due figure profondamente legate alla storia spirituale della Beata, la cui testimonianza continua a ispirare la vita del monastero.

Durante l’omelia di oggi, monsignor La Placa ha richiamato la dimensione di fede che ha segnato la vita familiare della Beata Maria Candida, sottolineando come il loro ritorno a Ragusa rappresenti «un gesto di memoria e gratitudine verso chi ha generato una donna che ha donato tutta sé stessa all’Eucaristia». Il vescovo ha poi espresso un auspicio che ha suscitato commozione tra i presenti: «Il prossimo passo che tutti attendiamo è che la Beata Madre Candida dell’Eucaristia possa essere proclamata santa».

Al termine della celebrazione, il corteo si è diretto al cimitero di Ragusa, dove Pietro Barba e Giovanna Florena sono stati tumulati nella cappella dei Padri Carmelitani, in un momento di preghiera semplice e intenso.

Un appuntamento di fede che ha unito la comunità diocesana, le Carmelitane scalze e i devoti della Beata Maria Candida, nel segno della continuità spirituale e della memoria cristiana.