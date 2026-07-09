Una densa colonna di fumo nero è stata segnalata nella notte tra l’8 e il 9 luglio nell’area adiacente al mercato ortofrutticolo di Comiso, sul lato che guarda verso Chiaramonte Gulfi. Le immagini circolate sui social mostrano fiamme alte e un pennacchio visibile anche da grande distanza (foto Franco Assenza).

Secondo le testimonianze, il fumo avrebbe raggiunto anche le zone di Vittoria e Scoglitti, accompagnato da un odore acre che ha fatto ipotizzare la combustione di materiali problematici, come plastiche o rifiuti. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali sulla natura dei materiali coinvolti né sulle eventuali implicazioni sanitarie.

Le fiamme vivaci sono state alimentate in un’area privata non distante dal perimetro del mercato. Alcuni residenti riferiscono che l’incendio sarebbe proseguito per diverse ore senza apparenti interventi immediati.

Le autorità competenti al lavoro nelle prossime ore per verificare cause e rischi ambientali. In attesa di aggiornamenti, ai residenti viene consigliato di seguire le indicazioni delle autorità in materia di ventilazione e qualità dell’aria, come prassi in presenza di fumo denso.