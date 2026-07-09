La Polizia di Stato di Vittoria ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 44enne del luogo, condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Ufficio Esecuzioni Penali, dispone l’espiazione di una pena di due anni di reclusione. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno rintracciato in tempi rapidi l’uomo e lo hanno trasferito alla Casa circondariale di Ragusa, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.