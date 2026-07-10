È in corso un vasto incendio boschivo nell’area protetta del Pino d’Aleppo, all’interno della Valle dell’Ippari, in contrada Colobria, nei pressi del depuratore delle acque reflue di Vittoria.

Le fiamme stanno interessando uno degli ambienti naturalistici più importanti del nostro territorio, un patrimonio di biodiversità che ospita pini d’Aleppo, macchia mediterranea e numerose specie animali. Alimentato dal vento, l’incendio si sta espandendo rapidamente, mettendo a rischio un’area di straordinario valore ambientale.

I volontari dell’associazione Terre Pulite, dopo aver notato la colonna di fumo, hanno raggiunto immediatamente la zona per monitorare l’evolversi della situazione. Sul posto erano già presenti le squadre del Corpo Forestale, segno che l’allarme era stato lanciato con tempestività e che le operazioni di spegnimento erano già in corso.

In queste ore la speranza è che il calare della sera e la diminuzione del vento possano agevolare il lavoro delle squadre impegnate nel contenimento delle fiamme, evitando che l’incendio divori un’area che appartiene a tutta la comunità.

Terre Pulite esprime piena vicinanza e gratitudine agli uomini e alle donne del Corpo Forestale e a tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento, che stanno lavorando senza sosta per difendere il nostro patrimonio naturale.

L’associazione rinnova inoltre un appello ai cittadini: alla vista di fumo o fiamme è fondamentale chiamare immediatamente il 112. La tempestività delle segnalazioni può fare la differenza tra un principio d’incendio e la perdita irreversibile di ettari di bosco e habitat naturali.

Difendere il Pino d’Aleppo e la Valle dell’Ippari significa difendere il futuro del nostro territorio.