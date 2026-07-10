La città di Comiso si prepara a vivere con profonda devozione la festa esterna di San Biagio martire, patrono della città, in programma domenica 12 luglio. Le celebrazioni religiose e civili, che coinvolgeranno l’intera comunità, saranno accompagnate da un importante supporto mediatico garantito da Gali group trasporti & logistica di Ispica, azienda da sempre vicina alle iniziative che valorizzano la tradizione e l’identità del territorio. Il programma della giornata prevede una serie di celebrazioni eucaristiche a partire dalle 7, con messe presiedute da don Gino Ravalli (di cui martedì scorso è stato celebrato il 25esimo anniversario dall’ordinazione, alla presenza del vescovo Giuseppe La Placa), fra’ Corrado Germano, don Mario Modica, don Biagio Aprile e don Fabio Stracquadaini, quest’ultima animata dai portatori del simulacro di San Biagio.

Alle 13 è prevista la discesa del simulacro dall’altare maggiore, mentre nel pomeriggio, alle 17,30, i corpi bandistici “Kasmeneo” e “Diana” percorreranno le principali vie cittadine. Alle 18 si terrà il raduno dei pellegrini e l’uscita del simulacro del santo patrono, seguita dall’esecuzione dell’inno a San Biagio da parte del coro cittadino, diretto da Maria Lucia Faro e accompagnato dal corpo bandistico “Diana”. La processione attraverserà le vie principali di Comiso, toccando le chiese dei Santi Apostoli, Sant’Antonio, Sacro Cuore, San Giuseppe, Maria Ss. Annunziata e Santa Maria delle Grazie, fino al santuario di San Francesco dell’Immacolata. Poi, l’ingresso solenne in chiesa Madre. Seguirà la preghiera di affidamento della città al patrono San Biagio, canto dell’Inno composto dal maestro Salvatore Schembari, eseguito da un coro di bambini e dalla corale parrocchiale diretti dalla maestra Maria Lucia Faro. All’organo il maestro Claudio Palacino. La processione proseguirà, poi, lungo la via mons. Rimmaudo, piazza Fonte Diana, via San Biagio e rientro nella chiesa omonima. Ci sarà a seguire la riposizione del simulacro del santo patrono sull’altare maggiore. Alle 19,30, nella chiesa di San Biagio, la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara.