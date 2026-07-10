La spiaggia di Casuzze-Caucana si presenta, anche quest’estate, in condizioni che molti residenti definiscono peggiori rispetto agli anni precedenti. Il messaggio che circola sui social racconta un litorale ancora segnato dalla presenza del brecciolino, quel materiale che — secondo quanto era stato assicurato in passato — si sarebbe dovuto sgretolare naturalmente nell’arco di vent’anni. Così non è stato: il brecciolino è ancora lì, a deturpare uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia sud-orientale.

La delusione dei cittadini è palpabile. Nonostante le promesse e le attese, la spiaggia continua a mostrare segni evidenti di degrado, con un impatto sia estetico sia ambientale. Eppure, i finanziamenti esistono: risorse che potrebbero essere destinate al ripristino del litorale e che alimentano la speranza di un intervento concreto, finalmente risolutivo.

A testimoniare il desiderio di cambiamento c’è anche la mobilitazione popolare. Le firme raccolte sono state 689, ma chi frequenta Casuzze e Caucana sa bene che il numero reale delle persone che chiedono la riqualificazione della spiaggia è molto più alto. Un sentimento diffuso, condiviso, che attraversa residenti, villeggianti e famiglie che ogni estate scelgono questo tratto di costa.

La comunità attende ora che le istituzioni trasformino le promesse in azioni, affinché Casuzze-Caucana possa tornare a essere ciò che è sempre stata: una delle spiagge più belle della Sicilia, un patrimonio naturale da tutelare e valorizzare.