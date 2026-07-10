La comunità di Scoglitti si è ritrovata questa mattina in piazza Castelli per commemorare l’83° anniversario dello sbarco alleato, un appuntamento che ogni anno richiama memoria, storia e senso civico. La cerimonia, come di consueto, è stata partecipata e intensa, capace di coinvolgere cittadini, autorità e la delegazione americana presente per rendere omaggio a uno dei passaggi decisivi della liberazione dell’Europa dal nazifascismo (foto Assenza).

Le parole del sindaco Francesco Aiello hanno scandito uno dei momenti più significativi della mattinata: un richiamo ai valori della Democrazia, alla responsabilità delle istituzioni e alla necessità di custodire la memoria storica come fondamento della convivenza civile. Le preghiere di Padre Robert e l’esecuzione dell’Inno di Mameli hanno aggiunto solennità alla cerimonia, accompagnando i presenti in un ideale viaggio indietro nel tempo.

Guardando il mare calmo e azzurro di oggi, è stato inevitabile immaginare come dovesse apparire quel 10 luglio 1943, quando la costa di Scoglitti fu invasa da navi da guerra e da migliaia di soldati americani impegnati nella più grande operazione anfibia del fronte europeo. Qui, su questo tratto di litorale, venne liberato il primo lembo di terra europea dal giogo nazi-fascista: un evento che segnò l’inizio della risalita alleata lungo la penisola e l’avvio del processo di liberazione dell’Italia.

Come ogni anno, ha partecipato alla commemorazione una delegazione della Marina degli Stati Uniti, di stanza alla base di Sigonella, guidata dal Capitano di Vascello Daniel Martins, comandante della NAS Sigonella. Accanto ai militari americani, un folto gruppo di cittadini ha voluto testimoniare la continuità di un legame storico che unisce Scoglitti agli Stati Uniti e che si rinnova attraverso il ricordo e la gratitudine.

La cerimonia di oggi conferma ancora una volta il ruolo di Scoglitti come luogo simbolo della memoria bellica e della rinascita democratica, un punto fermo nella storia della Sicilia e dell’Europa.