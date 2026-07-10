Momenti di tensione questa mattina a Vittoria, dove un incendio improvviso ha avvolto un’autovettura all’incrocio tra via Gaeta e via Vicenza. Le fiamme hanno colpito soprattutto la parte anteriore del mezzo, una vettura di colore rosso, lasciando evidenti segni del rogo sulla carrozzeria e sull’asfalto circostante (foto Assenza).

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio: resta da capire se si tratti di un guasto tecnico o se possa emergere un’origine differente, ipotesi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell’indagine.