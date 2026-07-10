Vittoria piange la scomparsa di Mariella Trovato, 47 anni. Lascia due figli. I funerali sono in programma domani, alle 10,30, nella parrocchia San Domenico Savio. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Vittoria piange la scomparsa di Mariella Trovato, 47 anni. Lascia due figli. I funerali sono in programma domani, alle 10,30, nella parrocchia San Domenico Savio. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica