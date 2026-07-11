Fisicità, centimetri e rimbalzi: la SuperConveniente Virtus Ragusa riparte da Mait Peterson (nella foto). Il centro estone, classe 2002, resta nel roster ibleo anche per la prossima stagione. Sbarcato a Ragusa la scorsa estate dopo l’esperienza con la Fortitudo Agrigento, Peterson si è progressivamente ritagliato spazio fino a diventare un riferimento per numeri e continuità, alzando il proprio rendimento nella seconda metà di campionato.

Lungo di 208 cm per 114 kg, nativo di Tallinn, ha chiuso la regular season con 10,6 punti di media in 27 presenze, sfiorando i 7 rimbalzi a gara e garantendo grande affidabilità dalla lunetta, con oltre l’83% di realizzazione. Il picco stagionale è arrivato nel successo esterno per 87-78 sul parquet di Bari: 20 punti a referto e 28 di valutazione, una delle prestazioni più complete del torneo. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna tra il 2018 e il 2020, il pivot si è poi trasferito in Sicilia, maturando ad Agrigento un percorso significativo tra Serie A2 e Serie B. A Ragusa ha confermato le sue qualità: presenza nel pitturato, mano educata vicino a canestro, fisicità, temperamento e attitudine a intimorire avversari nella metà campo difensiva. «Sono davvero felice ed emozionato di continuare il mio percorso a Ragusa – dice Big Mait -. Questa città e questa società mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Ringrazio il club per la fiducia che continua a dimostrarmi e non vedo l’ora di tornare in campo, lavorare duramente ogni giorno e lottare insieme ai miei compagni per raggiungere grandi obiettivi. Ci vediamo presto al PalaPadua».