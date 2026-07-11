L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che un mozzicone di sigaretta, se abbandonato nell’ambiente, può impiegare fino a dieci anni per degradarsi, contribuendo all’inquinamento delle spiagge, del mare e degli spazi pubblici. Un problema spesso sottovalutato, ma che può essere contrastato attraverso una maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti. Nel corso della mattinata sarà allestito un gazebo informativo dove i volontari della Pro Loco distribuiranno gratuitamente porta cicche tascabili e materiale informativo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e diffondere una cultura del rispetto per il territorio.
“Questa iniziativa vuole essere un invito concreto a prenderci cura della nostra Marina attraverso piccoli gesti quotidiani. Un mozzicone di sigaretta gettato a terra può sembrare insignificante, ma rappresenta una delle forme di inquinamento più diffuse e dannose. Come Pro Loco crediamo che sensibilizzare cittadini e turisti sia il primo passo per costruire una comunità sempre più attenta all’ambiente e al decoro urbano. Marina di Ragusa è un patrimonio di tutti e ognuno può contribuire a preservarne la bellezza con senso civico e responsabilità”,dichiara il presidente della Pro Loco Mazzarelli, Antonio Carnemolla.
L’iniziativa si rivolge a residenti, turisti e operatori del territorio, nella convinzione che la tutela dell’ambiente passi anche dai piccoli gesti quotidiani. Prendersi cura di Marina di Ragusa significa infatti contribuire, ciascuno con il proprio comportamento, a preservarne il decoro, la bellezza e la qualità dell’ambiente. La Pro Loco Mazzarelli invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere questa azione di sensibilizzazione, ricordando che il rispetto del territorio inizia dalle scelte di ogni giorno.