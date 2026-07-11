Sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la tutela dell’ambiente: smaltire correttamente i mozziconi di sigaretta. È questo l’obiettivo della campagna “Se sporchi, non vali una cicca”, promossa e organizzata dalla Pro Loco Mazzarelli, in programma domenica 12 luglio, alle ore 10.30, in Piazza Duca degli Abruzzi, a Marina di Ragusa.L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che un mozzicone di sigaretta, se abbandonato nell’ambiente, può impiegare fino a dieci anni per degradarsi, contribuendo all’inquinamento delle spiagge, del mare e degli spazi pubblici. Un problema spesso sottovalutato, ma che può essere contrastato attraverso una maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti. Nel corso della mattinata sarà allestito un gazebo informativo dove i volontari della Pro Loco distribuiranno gratuitamente porta cicche tascabili e materiale informativo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e diffondere una cultura del rispetto per il territorio.

“Questa iniziativa vuole essere un invito concreto a prenderci cura della nostra Marina attraverso piccoli gesti quotidiani. Un mozzicone di sigaretta gettato a terra può sembrare insignificante, ma rappresenta una delle forme di inquinamento più diffuse e dannose. Come Pro Loco crediamo che sensibilizzare cittadini e turisti sia il primo passo per costruire una comunità sempre più attenta all’ambiente e al decoro urbano. Marina di Ragusa è un patrimonio di tutti e ognuno può contribuire a preservarne la bellezza con senso civico e responsabilità”,