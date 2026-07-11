Un’altra simpatica e partecipata iniziativa ieri sera in piazza Carmine in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo che, a Ragusa, stanno vivendo la fase clou. Spazio, infatti, a Note sotto il Carmine, un festival canoro per giovani voci che ha contemplato la partecipazione del coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella. Ancora una volta i concorrenti hanno avuto modo di mettersi in luce attraverso una simpatica competizione all’ombra del santuario che tra qualche ora sarà al centro della festa, in particolare con la processione che vedrà il simulacro sfilare per le principali vie della zona. Per tornare al festival canoro, questi i classificati nelle varie categorie (foto Bracchitta).

Per i baby dai 6 ai 10 anni, prima Anna Gozi, seconda Amelia Gurrieri e terza posizione per Beatrice Firrincieli. Nella categoria young 11-15 anni primo posto per Gloria Gurrieri che ha proposto La Notte di Arisa, secondo per Anna Vitale con Pazza della Berté e terza Marta Comanzo con Malavita dei Coma Cose. Infine, nell’ultima categoria, prima posizione per Marina Bartolomei con Grido d’amore dei Matia Bazar, seconda Benedetta Occhipinti con Per dire no di Alexia e sul gradino più basso del podio Cecilia Occhipinti con Donna di Mia Martini. “E’ stata davvero una serata molto interessante – dice il priore del santuario, padre Gianni Iacono ocd – abbiamo ascoltato voci di grande prospettiva e sono certo che lo studio li aiuterà a fare di più e bene”. Stasera alle 21, altro momento di intrattenimento con “Cabaret Ti Amo!”, spettacolo comico con Mariuccia Cannata (Pipitonella) e Adriano Canonico. Durante la serata, ci sarà la degustazione della scaccia ragusana a cura di Sapori della tradizione di Vincenzo Naccarino.