Un nuovo innesto in ottica futura per l’Avimec Modica, che si assicura le prestazioni del giovane talento Robert Lazar.

Classe 2007, Robert Lazar è alto 193 centimetri e approda alla corte di coach Enzo Distefano proveniente dal Marino Pallavolo (serie B). Per il giovane atleta biancoazzurro, dunque, l’occasione per entrare nella pallavolo che conta con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita in una società che da sempre ha voluto dare spazio ai giovani.

“Sono davvero emozionato per questa opportunità che mi sta offrendo l’Avimec Modica – dichiara Robert Lazar – Affrontare per la prima volta un campionato importante come la serie A3, è per me un traguardo molto importante. So fin da ora che – continua – mi aspetta una stagione impegnativa, ma ho tanta voglia di lavorare e imparare dai miei compagni più esperti e sarò a disposizione della squadra. I miei obiettivi – sottolinea – sono crescere giorno dopo giorno, dare sempre il massimo in allenamento e farmi trovare pronto quando coach Distefano mi chiamerà in causa. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – conclude Robert Lazar – conoscere i tifosi e di vivere le emozioni che solo un campionato come la serie A3 può regalare”.