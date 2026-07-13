Un episodio decisamente singolare ha movimentato la mattinata lungo la Vittoria–Ragusa, nel tratto noto come Strada dei Cinque Zucchi. All’altezza di Donnafugata, un automobilista si è trovato improvvisamente la carreggiata occupata da alcuni vitelli. Nonostante il tentativo di evitarli, l’urto è stato inevitabile.

Fortunatamente non si registrano feriti, né tra gli animali né tra gli occupanti del veicolo, ma l’imprevisto ha causato rallentamenti e qualche disagio alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia, che ha regolato il traffico e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.