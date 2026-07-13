Il consorzio Olio Dop Monti Iblei esprime la propria più viva soddisfazione per il prestigioso riconoscimento assegnato al Polifemo Dop Monti Iblei – Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea 2025 dell’azienda Viragì, proclamato Miglior Olio Dop d’Italia nella guida Oli d’Italia 2026/2027 del Gambero Rosso.

Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza, che conferma ancora una volta l’eccellenza del territorio e la qualità assoluta della produzione olearia iblea. Il Polifemo ha conquistato non solo le Tre Foglie, massimo riconoscimento della guida, ma anche il premio speciale come miglior Dop nazionale, emergendo tra 735 oli assaggiati provenienti da 365 aziende italiane. Solo 156 etichette hanno ottenuto le Tre Foglie, di cui 15 siciliane: un dato che rende ancora più significativo il primato raggiunto da Viragì.

«Questo successo – dichiara il presidente Giuseppe Arezzo (nella foto) – è motivo di orgoglio per tutto il Consorzio. Viragì rappresenta un esempio virtuoso di come passione, competenza e radicamento nel territorio possano generare prodotti di altissimo livello. Il loro Polifemo è la dimostrazione concreta della forza della Tonda Iblea, cultivar simbolo dei Monti Iblei, capace di esprimere profumi, eleganza e complessità che il Gambero Rosso ha riconosciuto come eccellenza assoluta a livello nazionale».

Viragì nasce nel 2007 dall’amicizia e dalla visione di Gian Luca Gurrieri, Silvano Ragusa e Giuseppe Vivera, tre cugini cresciuti tra gli ulivi di Chiaramonte Gulfi. La scelta di puntare sulla Tonda Iblea in purezza, varietà autoctona non sempre facile da lavorare, ha definito l’identità dell’azienda e ne ha guidato la crescita. A completare il percorso produttivo, un frantoio di ultima generazione realizzato insieme al maestro frantoiano Mario Scifo, garanzia di qualità e innovazione.

«Il riconoscimento ottenuto da Viragì – prosegue Arezzo – conferma la centralità del nostro territorio nel panorama oleario italiano. Le aziende dei Monti Iblei dimostrano ogni giorno che tradizione e innovazione possono convivere, dando vita a oli capaci di conquistare chef stellati, ristoratori e consumatori di tutto il mondo». Oltre al Polifemo, Viragì produce anche il Carusia, blend biologico di Tonda Iblea e Nocellara dell’Etna, e lo Sbezi, ottenuto da Tonda Iblea, Nocellara del Belice e altre cultivar locali. Oli apprezzati sia in Italia che all’estero, grazie a una filosofia aziendale chiara: crescere senza perdere il controllo, mantenendo intatta la qualità che ha reso il marchio Viragì un punto di riferimento.

«A nome del Consorzio – conclude Arezzo – rivolgo ai fondatori di Viragì le più sincere congratulazioni. Il loro successo è il successo di tutto il territorio ibleo, che ancora una volta si conferma patria di un olio straordinario, frutto di lavoro, dedizione e amore per la propria terra».