Un violento incidente stradale si è verificato ieri sera a Sampieri, poco dopo il passaggio a livello, intorno alle 21. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di recinzione di un’abitazione, ribaltandosi poi su un fianco (foto Assenza).

Il forte impatto ha provocato un boato che ha scosso la quiete della borgata marinara, richiamando immediatamente l’attenzione dei residenti. Molti sono usciti dalle proprie case per capire cosa fosse accaduto e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla persona coinvolta. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

I danni sono ingenti sia al muro dell’abitazione colpita sia al veicolo, rimasto adagiato su un fianco in mezzo alla carreggiata. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, che si è verificato in una zona molto frequentata nelle sere estive.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo le vie di accesso a Sampieri, dove il traffico intenso e la velocità elevata rappresentano spesso un rischio concreto.