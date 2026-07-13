La comunità di Marina di Ragusa si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Carmelo Iacono, venuto a mancare all’età di 80 anni. Per decenni è stato uno dei protagonisti della ristorazione mazzariddara, volto familiare per residenti e turisti grazie alla storica trattoria “Da Carmelo” sul lungomare Andrea Doria, luogo che ha accompagnato la crescita del borgo e ne ha raccontato l’identità attraverso la cucina.

La sua proposta di pesce, apprezzata per qualità, semplicità e autenticità, ha contribuito a far conoscere Mazzarelli ben oltre la Sicilia, accogliendo negli anni ospiti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi del mondo. In molti ricordano non solo i piatti, ma il modo in cui Carmelo sapeva far sentire ogni cliente a casa.

Con la sua scomparsa, Marina di Ragusa perde una figura che ha inciso profondamente sulla memoria collettiva del territorio. Un uomo che, con il lavoro quotidiano, ha trasformato una trattoria in un punto di riferimento e un mestiere in una storia condivisa.