Una folla partecipe ha segnato, ieri, uno dei momenti più intensi dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Fin dal mattino, i fedeli si sono riuniti nel santuario per la santa messa presieduta dal priore del convento dei Padri carmelitani scalzi, padre Gianni Iacono ocd, che ha poi guidato anche la solenne processione serale (foto Bracchitta).

Nel pomeriggio, la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa, ha predisposto spiritualmente i presenti a vivere con raccoglimento la tradizionale uscita del simulacro della Vergine. L’uscita è stata accolta da un entusiasmo corale; particolare apprezzamento ha suscitato la presenza dei piccoli devoti con un simulacro in miniatura.

Alle 19,30 la Madonna del Carmine ha attraversato le vie del centro storico tra canti, preghiere e la commozione di una moltitudine che ha voluto rinnovare pubblicamente fede e gratitudine. La sosta alla Cattedrale di San Giovanni, dove il simulacro è stato ricevuto con profonda devozione, ha rappresentato il momento più toccante della serata, segno di un legame che si rinnova di anno in anno; altrettanto significativa la tappa al monastero delle Carmelitane di via Marsala.

Come nelle edizioni precedenti, la processione ha confermato il suo alto valore spirituale e comunitario, stringendo la città in un abbraccio di pietà popolare e tradizione. Al rientro in santuario, la serata si è conclusa con una degustazione di arancini e cannoli a cura del Cami Cafè e con l’intrattenimento musicale di Giorgio, Vanni e Sharon Distefano, in un clima festoso e di condivisione.

I festeggiamenti proseguono oggi, lunedì 13 luglio, con la recita del Rosario e la Novena della Madonna del Carmine alle 18, seguite dalla messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd alle 18,30 e dalla recita del Rosario in piazza Carmine alle 21, guidata dai frati. Domani, martedì 14 luglio, il programma sarà identico: Rosario e Novena alle 18, santa messa alle 18,30 presieduta da padre Iacono e, alle 21, il Rosario in piazza Carmine.

Questi giorni di preghiera e partecipazione rinsaldano la coesione della comunità, che nella devozione alla Madonna del Carmine rinnova la propria identità spirituale e custodisce con continuità una tradizione di fede radicata nel cuore della città.