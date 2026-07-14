Si stanno svolgendo questa mattina, in una cattedrale gremita di fedeli, i funerali di fra’ Giuseppe Pecorella, parroco della Sacra Famiglia, morto improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un infarto. La notizia della sua scomparsa aveva scosso profondamente la comunità ragusana, che oggi si è stretta attorno alla famiglia, ai confratelli e all’intera diocesi per tributare l’ultimo saluto a un sacerdote molto amato (foto Bracchitta).

La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che ha ricordato la figura di fra’ Giuseppe come quella di un pastore mite, sempre vicino alle persone, capace di ascoltare e accompagnare con discrezione e umanità. Numerosi confratelli dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini hanno partecipato al rito, insieme a parenti, amici e fedeli arrivati anche da fuori città.

Fra’ Pecorella, 56 anni, era considerato un punto di riferimento per la parrocchia della Sacra Famiglia e per tutta la comunità ragusana. Il suo ministero, segnato da semplicità, umiltà e una profonda capacità di accoglienza, aveva lasciato un segno indelebile in quanti lo avevano conosciuto. Molti fedeli lo ricordano per il suo sorriso pacato, la sua voce misurata e quella rara capacità di rasserenare anche nei momenti più difficili.

La cattedrale, questa mattina, è colma fino all’inverosimile: un’immagine che racconta meglio di ogni parola l’affetto e la gratitudine della città verso un sacerdote che ha saputo essere presenza costante e guida silenziosa. “Una perdita pesantissima per la nostra Chiesa locale”, hanno commentato diversi confratelli al termine della celebrazione.

La diocesi, nel comunicato diffuso nei giorni scorsi, aveva invitato la comunità a unirsi nella preghiera, affidando fra’ Giuseppe alla misericordia del Padre e ricordando il suo servizio generoso e la sua testimonianza di fede.