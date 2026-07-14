Arenili spaziosi, fondali digradanti, acque limpide, servizi dedicati alle famiglie e presenza costante dei bagnini: sono questi i criteri che contraddistinguono le località balneari a misura di bambini insignite delle Bandiere Verdi, il riconoscimento attribuito sulla base delle indicazioni dei pediatri. L’elenco aggiornato al 2026 comprende 164 spiagge: 153 in Italia, 5 nel resto d’Europa e 6 in Africa. Per il sesto anno consecutivo Scicli ottiene la Bandiera Verde con la spiaggia di Sampieri, lido che per il terzo anno fila si fregia anche della Bandiera Blu. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Scicli, Mario Marino, a poche ore dalla cerimonia di consegna del vessillo, che quest’anno si è svolta a Termoli. Sampieri si conferma per qualità dell’arenile, sicurezza e dotazioni pensate per i più piccoli, senza trascurare il comfort dei genitori. Istituita nel 2008 dal professor Italo Farnetani, la Bandiera Verde viene assegnata da un ampio campione di pediatri italiani e stranieri che selezionano i litorali più idonei ai bambini. Per ottenere il sigillo, le località devono rispettare requisiti stringenti in materia di sicurezza e servizi: spiagge sabbiose, adeguate distanze tra gli ombrelloni per consentire il gioco in serenità, acque basse e sicure a riva, assistenza in spiaggia e strutture attrezzate specificamente per l’infanzia.